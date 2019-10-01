2019-10-01T13:08:57+03:00
Происшествия

В Тюмени пошел под суд содержатель наркопритона на улице Олимпийской

Мужчина неоднократно предоставлял свою квартиру наркоманам
Вадим Бегун
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Тюменскому содержателю наркопритона "светит" 4 года тюрьмы. Фото - pixabay.com.Тюменскому содержателю наркопритона "светит" 4 года тюрьмы. Фото - pixabay.com.
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Прокуратура Ленинского округа Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 38-летнего местного жителя. Мужчина освободился из мест лишения свободы в январе этого года и вновь взялся за старое.

– Чтобы обеспечить себя бесплатной дозой наркотиков, тюменец с июля стал пускать наркоманов в свою квартиру по улице Олимпийской. Об этом стало известно сотрудникам уголовного розыска отдела полиции №1. 14 августа стражи правопорядка нагрянули в злачное жилье и пресекли противоправную деятельность гостеприимного тюменца. В отношении него было возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

По данному уголовному делу уже утвержден обвинительный акт, материалы направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. Местному жителю грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее стало известно, что в Тюмени полицейские нашли 30 наркопритонов. Сигналы о злачных квартирах подают обеспокоенные соседи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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