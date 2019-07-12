В Тюмени полицейские нашли 30 наркопритонов

СЕГОДНЯ 11:51 2019-07-12T11:51:55+03:00

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В Тюменской области за шесть месяцев этого правоохранительные органы пресекли деятельность 33 наркопритонов, из них тридцать – в областном центре.

– Установлены 33 лица, которые предоставляли наркозависимым жилища для употребления наркотических средств. Чаще всего источниками информации о злачных квартирах являются оперативно-розыскные мероприятия и сигналы от бдительных соседей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что основная масса преступлений (30) совершена в областном центре. Еще по одному наркопритону были выявлены в Тюменском районе, Заводоуковске и Ишиме.

В отношении содержателей притонов возбуждено 27 уголовных дел. Большая часть из них рассмотрена судами. Почти 65% осужденных получили реальные сроки лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU