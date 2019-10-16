2019-10-16T16:03:25+03:00
Общество

Тюменская компания задолжала работникам более трех миллионов рублей

На защиту трудовых прав встали прокуроры
Вадим Бегун
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Тюменская фирма выплатила миллионные долги по зарплате.Тюменская фирма выплатила миллионные долги по зарплате.Фото: Ольга Крыльцова
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Прокуратура Ленинского округа города Тюмени провела проверку о невыплате заработной платы в ООО «Управление механизации №1 Тюменгазмеханизация». Оказалось, что общество задолжало своим работникам более 3,3 миллионов рублей.

– На предприятии имелась задолженность по оплате труда за июнь и июль этого года в общей сумме более 1,1 миллионов рублей перед 29 работниками. В целях защиты их трудовых прав мы внесли директору представление и объявили ему предостережение. В организации начали выдавать зарплату, но образовалась задолженность за август, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По информации ведомства, общая сумма долга за летние месяцы превысила 3,3 миллиона рублей. Только после вмешательства прокуратуры задолженность была полностью погашена.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что областной центр вошел в тройку городов-лидеров, где зафиксирован рост зарплат за прошедший год. По данным портала "Авито", рост составил 10,2%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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