Тюмень вошла в тройку городов-лидеров по росту зарплат

Тюмень вошла в тройку городов-лидеров, где зафиксирован рост зарплат за прошедший год. К таким выводам пришёл сервис объявлений «Авито», проанализировав предложенные на интернет-сайте вакансии. По данным портала, рост составил 10,2% - это чуть меньше, чем в Москве (рост 10,9%) и в Барнауле (+11,6%), но больше, чем в Новосибирске (+ 9,4%), Екатеринбурге (+9,2%) и Тольятти (+9%).

Средняя зарплата в 23 изученных городах по сравнению с аналогичным периодом 2018 года подросла на 6% и составила 37 тысяч рублей. В Москве средняя зарплата составила 57 тысяч рублей, в Питере – 47 тысяч, в Екатеринбурге – 39 тысяч рублей. Меньше всего получают в Тольятти, Волгограде, Ульяновске, Барнауле (хотя рост всё равно есть) и Ижевске. Жители этих городов в среднем получают от 29 до 31 тысячи рублей.

В 2018 году Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО опубликовало доклад о социально-экономическом положении региона в январе-сентябре 2018 года. На тот момент размер реальной зарплаты одного работника увеличился на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Самая большая зарплата – у работников сферы добычи полезных ископаемыхФото: Татьяна Коркина

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работника в Тюменской области за отчётный период составила 44 тысячи 20 рублей. В сельском хозяйстве и смежных отраслях – превысила 24 тысячи рублей, в сфере обрабатывающих производств – более 47 тысяч рублей, в строительстве – более 41 тысячи рублей. Самая большая зарплата – у работников сферы добычи полезных ископаемых. Она составила более 118 тыс. рублей.

По итогам 2018 года Тюменская область заняла 14 место в российском рейтинге благосостояния семей, поднявшись на одну строчку. По подсчётам аналитиков, в семьях с одним ребенком после вычета из двух зарплат прожиточных минимумов на каждого члена в среднем оставалось 56 254 рублей, с двумя детьми – 45 357 рублей.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» уже сообщала, что в настоящее время в региональном банке находится почти 25 тысяч вакансий по направлениям. В частности, государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (1,7 тыс. вакансий), торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (1,4 тыс. вакансий), обрабатывающие производства (1,3 тыс. вакансий), образование (1,3 тыс. вакансий). Большая часть – 1,3 тысячи вакансий – в сфере строительства.

На зарплаты выше 40 тыс. рублей могут надеяться инженеры, прорабы, геодезисты, машинисты. Меньше 20 тыс. рублей могут получить продавцы, страховые агенты, кухонные работники, вожатые и культорганизаторы.