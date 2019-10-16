Задержан хулиган, разбивавший стекла в тюменских автобусах: им оказался школьник

СЕГОДНЯ 08:30 2019-10-16T08:32:20+03:00

Автопарк может обратиться в суд за возмещением ущерба

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В Тюмени задержан хулиган, который разбивал стекла в общественном транспорте. Родителей мальчика привлекут к административной ответственности.

В дежурную часть тюменской полиции поступило несколько сообщений о разбитых в автобусах стеклах. Все они были совершены в одном месте. Стражам порядка удалось поймать злостного хулигана. Им оказался 12-летний школьник, который проживает неподалеку от остановочного комплекса.

– Доставленный в отдел полиции правонарушитель признался в трех фактах противоправных деяний. Родители мальчика привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего. В отношении самого подростка вынесено представление о принятии мер воспитательного характера, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве дополнили, что в настоящее время устанавливается сумма ущерба. Кстати, потерпевшая сторона в праве обратиться в суд.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре неизвестные разбили стекло в одном из автобусов. Пассажиры, находящиеся в это время в салоне, решили, что в них стреляют и вызвали полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU