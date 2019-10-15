Думали пуля, оказался камень: в Тюмени перепуганные пассажиры автобуса вызвали полицию из-за разбитого стекла

СЕГОДНЯ 10:05 2019-10-15T10:05:06+03:00

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В Тюмени накануне, 14 октября, вечером неизвестные разбили стекло в одном из автобусов. Пассажиры, находящиеся в это время в салоне, решили, что в них стреляют и вызвали полицейских.

– Вчера в 20.39 на пульт дежурной части поступило сообщение от пассажиров общественного транспорта о том, что внезапно разбилось стекло. На указанный адрес в незамедлительном порядке выехал ближайший наряд патрульно-постовой службы. Внутри салона полицейские обнаружили камень, который предположительно и стал причиной разбитого стекла, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве отметили, что никто из пассажиров не пострадал. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU