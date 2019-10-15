2019-10-15T15:50:24+03:00
Происшествия

Пешеход пострадал в результате жесткой аварии в центре Тюмени

Разбитые машины перекрыли движение
Вадим Бегун
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В тюменском ДТП пострадал пешеход. Фото - "ЧС Тюмень".В тюменском ДТП пострадал пешеход. Фото - "ЧС Тюмень".
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В Тюмени сегодня, 15 октября, на углу улиц Достоевского и Запольной произошло жесткое ДТП. В результате дорожного инцидента один из автомобилей отбросило на пешехода, который шел по тротуару.

– Столкнулись автомобили «Мерседес» и «Шевроле Лачетти». По предварительным данным, водитель немецкой иномарки поворачивал налево, при этом нарушая правила дорожного движения. Как известно, на этом участке такой маневр запрещен, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В дорожном инциденте пострадали два человека: пешеход, получивший травму ноги, и пассажирка «Шевроле», у которой предварительно диагностировали рвано-ушибленную рану лба. ДТП стало причиной большой пробки: разбитые автомобили перекрыли обе полосы движения по Запольной.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что полугодовалый малыш пострадал в дорожном инциденте в областном центре. На место аварии выезжала скорая помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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