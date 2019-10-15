2019-10-15T09:16:13+03:00
Происшествия

Полугодовалый малыш пострадал в дорожном инциденте в Тюмени

На место аварии выезжала скорая помощь
Вадим Бегун
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Маленький пассажир пострадал в тюменском ДТП. Фото - "АВТО Тюмень".Маленький пассажир пострадал в тюменском ДТП. Фото - "АВТО Тюмень".
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В Тюмени накануне, 14 октября, на перекрестке улиц Тульской и 50 лет ВЛКСМ произошло ДТП. Пострадал шестимесячный малыш.

– Произошло столкновение двух автомобилей – «Рено Логан» и «Рено Меган». По предварительным данным, «Меган» при повороте налево не пропустил «Логан», – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Выяснилось, что в дорожно-транспортном происшествии пострадал шестимесячный ребенок, который находился в машине виновника аварии. Ему понадобилась помощь медиков, на место выезжала скорая помощь.

– Вызов поступил в 19.10, бригада скорой медицинской помощи прибыла на место происшествия спустя восемь минут. После осмотра и оказания помощи маленького пациента доставили в Областную клиническую больницу №2 для предметной диагностики, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения по Тюменской области Александра Малыгина, добавив, что, к счастью, врачи исключили травму головы. Они направили ребенка на амбулаторное наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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