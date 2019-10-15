Новая автобусная остановка появилась в Тюмени

СЕГОДНЯ 15:25 2019-10-15T15:25:44+03:00

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В Тюмени появилась новая остановка общественного транспорта. Название присвоено остановочному пункту, находящемуся на улице Старый Тобольский тракт.

«В соответствии с Порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах города Тюмени, утвержденным распоряжением администрации города №177-рк от 10.05.2016, автобусной остановке, расположенной по адресу: улица Старый Тобольский тракт, 1/1 (при движении от улицы Республики) присвоено наименование «Поворот на Антипино»», – такое сообщение распространяет МКУ «Тюменьгортранс».

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что в областном центре в июне появились три новые остановки: «ул. 50 лет Октября», «Архив Тюменской области» и «улица Дамбовская».

ИСТОЧНИК KP.RU