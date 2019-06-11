2019-06-11T06:26:48+03:00
Общество

Еще три новые автобусные остановки появились в Тюмени

Вновь обустроенным остановочным пунктам уже дали названия
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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В Тюмени появилось еще три новых остановки. Всем вновь обустроенным пунктам остановки общественного транспорта присвоены названия.

Так, в районе улице Барабинской, 1, стр. 1 появилась остановка «ул. Дамбовская», а по улице 50 лет Октября, 118 установили остановочный павильон с одноименным названием «ул. 50 лет Октября».

Появилась и новая остановка по улице 50 лет ВЛКСМ, 103. Она называется «Архив Тюменской области».

- Решение принято в соответствии с орпядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах города Тюмени, - отметили в МКУ «Тюменьгортранс».

Таким образом, с начала июня в областном центре появилась порядка 9 новых остановок. Шесть из них разместились вдоль улицы 50 лет ВЛКСМ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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