2019-10-15T14:11:46+03:00
Общество

Тюменцев пугают информацией о пропавшей в Антипино девочке

Первоклашку якобы увел незнакомец
Вадим Бегун
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В Тюмени распространяется информация о пропавшей девочке. Фото - pixabay.com.В Тюмени распространяется информация о пропавшей девочке. Фото - pixabay.com.
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Социальные сети Тюменской области наводнили сообщения, в которых говорится о пропавшей в Антипино девочке. По словам анонимного источника, у его знакомой пропала дочка, которая учится в первом классе.

Из информации, распространяемой по соцсетям, следует, что первоклассницу увел некий мужчина с крыльца школы, когда ребенок ждал папу.

«Когда он приехал, уже не было дочери. По камерам увидели, как ее забрал чужой человек. Час назад ее нашли в лесу, живая, но под наркотическими препаратами. Мужчину пока не нашли», – пишет аноним.

Однако в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени сообщили, что эта информация – не более чем чья-то выдумка. Такого случая зафиксировано не было.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре неизвестный пытался похитить школьника. Мужчину спугнула бабушка мальчика, которая начала кричать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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