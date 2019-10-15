Тюменцев пугают информацией о пропавшей в Антипино девочке
Социальные сети Тюменской области наводнили сообщения, в которых говорится о пропавшей в Антипино девочке. По словам анонимного источника, у его знакомой пропала дочка, которая учится в первом классе.
Из информации, распространяемой по соцсетям, следует, что первоклассницу увел некий мужчина с крыльца школы, когда ребенок ждал папу.
«Когда он приехал, уже не было дочери. По камерам увидели, как ее забрал чужой человек. Час назад ее нашли в лесу, живая, но под наркотическими препаратами. Мужчину пока не нашли», – пишет аноним.
Однако в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени сообщили, что эта информация – не более чем чья-то выдумка. Такого случая зафиксировано не было.
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре неизвестный пытался похитить школьника. Мужчину спугнула бабушка мальчика, которая начала кричать.
ИСТОЧНИК KP.RU