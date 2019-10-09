«Взял ребенка, повел за собой»: тюменка рассказала, как незнакомец чуть не украл ее внука

СЕГОДНЯ 12:23 2019-10-09T12:23:52+03:00

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В Тюмени неизвестный пытался похитить школьника. Мужчину спугнула бабушка мальчика, которая начала кричать.

О том, что взрослый мужчина пытался увести с собой мальчика, в социальных сетях написали местные жители. По их словам, неприятный инцидент случился в сквере близ гимназии №16 на улице Парфенова.

«Подошел мужчина, взял ребенка и повел за собой. При этом он говорил мальчику, что хочет его сфотографировать. Это увидела бабушка, которая сидела неподалеку: она побежала за ними и начала кричать, чтобы ребенок вырвался», – такое сообщение распространяют очевидцы произошедшего.

– Днем пожилая женщина гуляла с внуком по парку. Пока он бегал впереди, она отстала от мальчика. А когда к нему подошел незнакомый мужчина, посадил к себе на плечи, аргументируя свои действия тем, что хочет его сфотографировать, бабушка стала кричать на незнакомца. Так ей удалось спугнуть неизвестного, – рассказали в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени.

Родственники второклассника уже подали заявление в полицию. В настоящее время материалы дела находятся на проверке в Следственном комитете по Тюменской области, передает "МегаТюмень".

ИСТОЧНИК KP.RU