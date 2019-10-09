2019-10-09T12:23:52+03:00
Происшествия

«Взял ребенка, повел за собой»: тюменка рассказала, как незнакомец чуть не украл ее внука

Родственники мальчика написали заявление в полицию
Вадим Бегун
Поделиться:
Неизвестный пытался похитить школьника в Тюмени. Фото - pixabay.com.Неизвестный пытался похитить школьника в Тюмени. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюмени неизвестный пытался похитить школьника. Мужчину спугнула бабушка мальчика, которая начала кричать.

О том, что взрослый мужчина пытался увести с собой мальчика, в социальных сетях написали местные жители. По их словам, неприятный инцидент случился в сквере близ гимназии №16 на улице Парфенова.

«Подошел мужчина, взял ребенка и повел за собой. При этом он говорил мальчику, что хочет его сфотографировать. Это увидела бабушка, которая сидела неподалеку: она побежала за ними и начала кричать, чтобы ребенок вырвался», – такое сообщение распространяют очевидцы произошедшего.

– Днем пожилая женщина гуляла с внуком по парку. Пока он бегал впереди, она отстала от мальчика. А когда к нему подошел незнакомый мужчина, посадил к себе на плечи, аргументируя свои действия тем, что хочет его сфотографировать, бабушка стала кричать на незнакомца. Так ей удалось спугнуть неизвестного, – рассказали в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени.

Родственники второклассника уже подали заявление в полицию. В настоящее время материалы дела находятся на проверке в Следственном комитете по Тюменской области, передает "МегаТюмень".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудница тюменского управления оштрафована за требование излишних документов
Банда фальшивомонетчиков, в состав которой входил мигрант, задержана в Тюмени
«Прорубили» окно в природу
Югру признали лидером по реализации государственной национальной политики
Тушили машину, спасли здание: благодаря пожарным огонь с автомобиля не перекинулся на ближайший дом
В тюменском аэропорту Рощино прозвучала пожарная тревога
Тюменцы пожаловались прокурорам на задержку зарплаты
В Тюмени следственный комитет заинтересовался историей о маленьких детях, оставленных родителями без присмотра
В телекоме снова революция: МегаФон платит за лояльность повышенным кэшбэком
Прибежал на шум: тюменец спас соседку, избитую сыном-алкоголиком
Под Тюменью поймали воров дизельного топлива
Сообщения о массовой драке школьниц под Тюменью не подтвердились
Грозит крупный штраф: тюменка прописала мигранта за тысячу рублей
Маршрут №158 изменит свое движение в Тюмени