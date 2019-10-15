2019-10-15T14:35:21+03:00
Общество

В районе улицы Лопарева в Тюмени ограничат движение транспорта

Это временная мера в связи с ремонтом коммуникаций [СХЕМА]
Вадим Бегун
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В Тюмени закроют часть улицы Лопарева.В Тюмени закроют часть улицы Лопарева.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени с 15 по 23 октября будет временно ограничено движение по автомобильной дороге в районе дома № 70 по улице Лопарева. Такое решение принято в связи с необходимостью выполнения работ по ремонту подземных коммуникаций на улице Лопарева.

В пресс-службе администрации города Тюмени автомобилистов убедительно просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. В ведомстве также сообщили, что объехать закрытый для движения участок можно по улицам Депутатской, Папанинцев, Сибирской и Союзной.

Схема предоставлена пресс-службой администрации города Тюмени.

Схема предоставлена пресс-службой администрации города Тюмени.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что улицу Минскую в областном центре закрыли до 15 ноября. Здесь еще целый месяц будут производиться работы по устройству сетей водопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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