2019-08-29T10:34:46+03:00
Общество

Улицу Минскую в Тюмени закрыли до 15 ноября

Водителям показали пути объезда [СХЕМА]
Вадим Бегун
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Улицу Минскую в Тюмени закрыли из-за ремонта водопровода.Улицу Минскую в Тюмени закрыли из-за ремонта водопровода.Фото: Ольга Крыльцова
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На участке улицы Минской в Тюмени будет временно прекращено движение транспорта. Здесь идет ремонт водопровода.

«С сегодняшнего дня, 29 августа, до 15 ноября этого года на участке от улицы Республики до Энергетиков по улице Минской будет прекращено движение транспортных средств. Решение принято в связи с производством работ по устройству сетей водопровода, выполняемых в рамках капитального ремонта улицы Минской. Движение будет прекращено путем перекрытия Минской в районе примыкания с улицей Республики», – говорится в сообщении администрации города Тюмени.

Схема предоставлена пресс-службой администрации города Тюмени.

Схема предоставлена пресс-службой администрации города Тюмени.

Там также попросили частников дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Объехать ремонтируемый участок можно по улицам Котовского, Холодильной и Мельникайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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