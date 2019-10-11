2019-10-11T16:11:36+03:00
Общество

Екатеринбургская фирма будет охранять базу отдыха тюменского правительства

Всего на конкурс было подано четыре заявки
Вадим Бегун
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Екатеринбургская фирма будет охранять базу отдыха тюменского правительства. Фото - pixabay.com.Екатеринбургская фирма будет охранять базу отдыха тюменского правительства. Фото - pixabay.com.
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ООО «ЧОП «Агентство Бизнес-Безопасность» из Екатеринбурга будет охранять базу отдыха тюменского правительства «Лебяжья поляна» в следующем году. Именно эта фирма выиграла лот, указав наименьшую цену.

Из данных, опубликованных на сайте госзакупок, стало известно, что на конкурс заявились четыре компании: частные охранные предприятия «Клеврет», которое предложило свои услуги за 1,9 миллионов рублей, «Тайпан-Е» (1,7 миллионов), «Пересвет» (1,7 миллионов) и выигравшее лот «Агентство Бизнес-Безопасность» (1,6 миллионов рублей).

Напомним, фирма должна обеспечить круглосуточную вооруженную огнестрельным оружием охрану. Предприятие должно иметь в своем распоряжении не менее двух вооруженных охранников для быстрого реагирования. В случае чего они обязаны прибыть на место по срочному вызову за 15 минут. Кроме того, охранники должны осуществлять пропускной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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