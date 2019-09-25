Базу отдыха тюменского правительства возьмут под вооруженную охрану

СЕГОДНЯ 12:12 2019-09-25T12:12:41+03:00

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Базу отдыха правительства Тюменской области «Лебяжья поляна» теперь будут охранять вооруженные люди. На данную меру из регионального бюджета выделят почти два миллиона рублей.

Как следует из информации, размещенной на сайте госзакупок, подрядчик должен будет обеспечить круглосуточную вооруженную огнестрельным оружием охрану. Предприятие должно иметь в своем распоряжении не менее двух вооруженных охранников для быстрого реагирования. В случае чего они обязаны прибыть на место по срочному вызову за 15 минут. Кроме того, охранники должны осуществлять пропускной режим.

Заявки на аукцион принимаются до 3 октября, сам же конкурс пройдет 7 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU