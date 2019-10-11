В багажнике авто тоболяка нашли тушу убитой косули

СЕГОДНЯ 14:55 2019-10-11T14:55:42+03:00

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На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск инспекторы ГИБДД остановили автомобиль 36-летнего тоболяка. К ним поступила информация, что тот произвел отстрел дикого животного в охотничьем угодии Ярковского района. Действительно, в багажнике машины находилась туша убитой косули.

– Фигуранта доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный свою вину признал. Лицензию на охоту на диких животных мужчины предоставить не смог. Как известно, в настоящий момент сезон охоты закрыт. Сумма ущерба государству составила сорок тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По описанному выше факту было возбуждено уголовное дело. Тоболяку грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что помощника капитана теплохода из Тобольска ждет суд: речник во время рейса по реке Иртыш убил двух лебедей. Отстрел этих птиц запрещен, они занесены в Красную книгу.

ИСТОЧНИК KP.RU