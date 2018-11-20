2018-11-20T07:09:10+03:00
Происшествия

Речника из Тобольска поймали на отстреле лебедей

За незаконную охоту мужчина предстанет перед судом
Маргарита КАЛИНКИНА
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Помощника капитана теплохода из Тобольска ждет суд. Речник во время рейса по реке Иртыш убил двух лебедей. Отстрел этих птиц запрещен, они занесены в Красную книгу. Сумма причиненного ущерба составила 11,4 тыс. рублей

Незаконная охота была выявлена в августе, сообщает пресс-служба Тюменского линейного отдела полиции на транспорте. 35-летний помощник капитана на теплоходе совершал речной обход и ремонтировал знаки судоходства в водах Абалакского заказника. В один из вечеров он подстрелил двух лебедей-кликунов, что бы съесть. Туши птиц были обнаружены на судне по возвращению в речной порт Тобольска. Выяснилось также, что браконьер не имел разрешения на хранение охотничьего ружья.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно передано в мировой суд.

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