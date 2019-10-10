2019-10-10T14:08:47+03:00
Звезды

Двенадцатиметровый стрит-арт украсил стену тюменского дома

Части картины символизируют прошлое и будущее
Вадим Бегун
Поделиться:
На одном из домов Тюмени появился огромный стрит-арт. Фото - пресс-служба мультицентра «Контора пароходства».На одном из домов Тюмени появился огромный стрит-арт. Фото - пресс-служба мультицентра «Контора пароходства».
Изменить размер текста:

В Тюмени на стене дома, расположенного по улице Северной, 9, появился новый стрит-арт. Он приурочен к прошедшему фестивалю «Морфология улиц», где 18 художников воплощали задумки по всей Тюмени.

Свою работу под названием «Наш Новый мир» тюменец Владислав Тахтау закончил сегодня, 10 октября. В правой части картины изображена девочка в современном образе, слева – классическая скульптура итальянского скульптора Монтеверде «Ангел Воскресения». По задумке автора, левая часть символизирует прошлое, а правая – настоящее, а между ними – воздушный шар, обозначающий надежду.

– На работу меня вдохновил испанский дуэт PichiAvo. Их стиль – изображать на фоне тегов и граффити древнегреческие скульптуры. Для Владислава эта работа вторая: в июне этого года на Широтной, 32 он изобразил ушедшего из жизни популярного исполнителя Кирилла Толмацкого. До этого он три года рисовал только на холсте.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре появилось граффити с изображением рэпера Децла. Его нарисовал местный художник, которых хотел отдать дань памяти умершему исполнителю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменская прокуратура проверит школу, в которой педагог бросился на детей во время урока
Иномарка сгорела в центре Тюмени
Райффайзенбанк реализовал в интернет-банке новую функциональность Онлайн-бухгалтерии для малого и микро-бизнеса
Пьяный северянин, трижды судимый за нетрезвую езду, устроил ДТП на тюменской трассе
Почти четыреста килограммов казахстанского мяса не прошли проверку на тюменской таможне
Мигрант прятал наркотики по тайникам в Тюмени: у него дома найдено 500 доз
Лесной пожар тушат в Тюменской области
Тюменский подросток сбежал из дома и забрался на крышу заброшенного здания
Лже-полицейский довел двух пожилых тюменок до слез и «развел» их на 700 тысяч рублей
«Это мой дедушка погиб»: в утреннем пожаре на улице Самарцева есть жертва
В Тюмени вынесен приговор мужчине, устроившему стрельбу в ТРЦ
Свердловчанин обокрал тюменку, пока она спорила, кому ехать на такси
Врачи спасли тюменку, у которой после пластической операции из носа постоянно шла кровь