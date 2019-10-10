Двенадцатиметровый стрит-арт украсил стену тюменского дома

СЕГОДНЯ 14:08 2019-10-10T14:08:47+03:00

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В Тюмени на стене дома, расположенного по улице Северной, 9, появился новый стрит-арт. Он приурочен к прошедшему фестивалю «Морфология улиц», где 18 художников воплощали задумки по всей Тюмени.

Свою работу под названием «Наш Новый мир» тюменец Владислав Тахтау закончил сегодня, 10 октября. В правой части картины изображена девочка в современном образе, слева – классическая скульптура итальянского скульптора Монтеверде «Ангел Воскресения». По задумке автора, левая часть символизирует прошлое, а правая – настоящее, а между ними – воздушный шар, обозначающий надежду.

– На работу меня вдохновил испанский дуэт PichiAvo. Их стиль – изображать на фоне тегов и граффити древнегреческие скульптуры. Для Владислава эта работа вторая: в июне этого года на Широтной, 32 он изобразил ушедшего из жизни популярного исполнителя Кирилла Толмацкого. До этого он три года рисовал только на холсте.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре появилось граффити с изображением рэпера Децла. Его нарисовал местный художник, которых хотел отдать дань памяти умершему исполнителю.

ИСТОЧНИК KP.RU