Что ты сделал для хип-хопа в свои годы: в Тюмени появилось граффити Децла

СЕГОДНЯ 09:09 2019-06-27T10:12:13+03:00

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В Тюмени появилось граффити с изображением рэпера Децла. Изображение украшает стену дома по адресу: улица Широтная, 32. Его нарисовал местный художник, которых хотел отдать дань памяти умершему исполнителю.

– Граффити еще не закончено. Вчера только полноценно начал. Странно, что такой ажиотаж, – рассказывает Влад Тахтаулов, автор изображения. – Нашлись люди, которым очень хотелось запечатлеть портрет Децла. Отдать дань памяти, так скажем. Девчонки нашли место, договорились с владельцем. А я выбрал рисунки и краску.

По словам художника, на граффити уйдет еще несколько дней. При условии, что мешать никто не будет – изображение вызвало большой ажиотаж среди горожан. Тахтаулов сообщил, что Тюмень – не единственный город, где будут появляться подобные изображения.

– Мы просто в общей теме. В Москве фанаты и общественники пытаются у властей добиться разрешение на создание стены памяти Кириллу Толмацкому. Предполагается, что она будет на Арбате.

Децл в Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU