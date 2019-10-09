СЕГОДНЯ 19:19 2019-10-09T19:19:10+03:00

Александр Моор поручил заместителю проконтролировать работы по газификации в Сладковском районе Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Губернатор Тюменской области поручил своему заместителю обеспечить контроль за проведением работ по газификации деревни Покровка Сладковского района. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, во время личного приёма граждан, который глава региона провёл в формате видеоконференции, к Александру Моору обратилась Нина Егоровна. Женщина рассказала, что в деревне невозможно использовать природный газ для бытовых целей.

По словам главы региона, в рамках программы газификации Тюменской области на 2018-2020 году мероприятия по обеспечению газоснабжением деревни Покровка предусмотрены. Чтобы решить вопрос по газификации 51 домовладения, нужно построить внутрипоселовые газопроводы протяжённостью около четырёх километров. Александр Моор сообщил Нине Егоровне, что проектно-изыскательные работы объекта запланированы на 2021 год.

Пенсионерка из села Упорова обратилась к губернатору из-за отсутствия теплового перехода в Упоровской районной больнице. Сегодня поликлиника и лечебные корпусы больницы между собой не объединены. Это доставляет неудобства, особенно пенсионерам. В существующем помещении поликлиники не хватает кабинетов.

Александр Моор поручил руководителю департамента здравоохранения Тюменской области подготовить проектную документацию на строительство перехода и пристроя. В них должны разместиться регистратура, гардероб и кабинеты врачей.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что губернатор Александр Моор дал поручение включить в программу газификации региона на 2018-2022 годы деревню Коркино Упоровского района. С просьбой о газификации к главе региона обратилась жительница сельского поселения Мария Юрьевна.

ИСТОЧНИК KP.RU