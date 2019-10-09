2019-10-09T19:19:10+03:00
Общество

Александр Моор поручил заместителю проконтролировать работы по газификации в Сладковском районе

Губернатор провёл личный приём граждан
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Александр Моор поручил заместителю проконтролировать работы по газификации в Сладковском районеАлександр Моор поручил заместителю проконтролировать работы по газификации в Сладковском районеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Губернатор Тюменской области поручил своему заместителю обеспечить контроль за проведением работ по газификации деревни Покровка Сладковского района. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, во время личного приёма граждан, который глава региона провёл в формате видеоконференции, к Александру Моору обратилась Нина Егоровна. Женщина рассказала, что в деревне невозможно использовать природный газ для бытовых целей.

По словам главы региона, в рамках программы газификации Тюменской области на 2018-2020 году мероприятия по обеспечению газоснабжением деревни Покровка предусмотрены. Чтобы решить вопрос по газификации 51 домовладения, нужно построить внутрипоселовые газопроводы протяжённостью около четырёх километров. Александр Моор сообщил Нине Егоровне, что проектно-изыскательные работы объекта запланированы на 2021 год.

Пенсионерка из села Упорова обратилась к губернатору из-за отсутствия теплового перехода в Упоровской районной больнице. Сегодня поликлиника и лечебные корпусы больницы между собой не объединены. Это доставляет неудобства, особенно пенсионерам. В существующем помещении поликлиники не хватает кабинетов.

Александр Моор поручил руководителю департамента здравоохранения Тюменской области подготовить проектную документацию на строительство перехода и пристроя. В них должны разместиться регистратура, гардероб и кабинеты врачей.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что губернатор Александр Моор дал поручение включить в программу газификации региона на 2018-2022 годы деревню Коркино Упоровского района. С просьбой о газификации к главе региона обратилась жительница сельского поселения Мария Юрьевна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Моор: Российско-Китайским симпозиум даст импульс для развития международного медицинского потенциала
В Тюмени и Ишиме откроются виртуальные концертные залы
Владислав Квасов назначен почётным консулом Республики Казахстан в Тюменской области
Деревню Коркино Упоровского района включили в программу газификации Тюменской области
Альфа-Банк продал долю в краудфандинговой компании «Поток»
В Тюменской области состоится конкурс для людей с ограниченными возможностями «Затея»
Одну из тюменских улиц перекроют на семь часов
В Юргинском районе спроектируют водоочистные сооружения
В Тюмени началось строительство съезда в сторону поселка Комарово
Тюменец побил подругу жены, которая заступилась за нее во время ссоры супругов
Тюменцы довольны получением свидетельства о рождении прямо в роддоме
Уходили с полными корзинами: две тюменские пары промышляли грабежами магазинов
Почти двадцать тюменцев травмировались на железной дороге с начала года
Сотрудница тюменского управления оштрафована за требование излишних документов
Банда фальшивомонетчиков, в состав которой входил мигрант, задержана в Тюмени
«Прорубили» окно в природу
Югру признали лидером по реализации государственной национальной политики
«Взял ребенка, повел за собой»: тюменка рассказала, как незнакомец чуть не украл ее внука
Тушили машину, спасли здание: благодаря пожарным огонь с автомобиля не перекинулся на ближайший дом
В тюменском аэропорту Рощино прозвучала пожарная тревога
Тюменцы пожаловались прокурорам на задержку зарплаты
В Тюмени следственный комитет заинтересовался историей о маленьких детях, оставленных родителями без присмотра
В телекоме снова революция: МегаФон платит за лояльность повышенным кэшбэком
Прибежал на шум: тюменец спас соседку, избитую сыном-алкоголиком
Под Тюменью поймали воров дизельного топлива
Сообщения о массовой драке школьниц под Тюменью не подтвердились
Грозит крупный штраф: тюменка прописала мигранта за тысячу рублей
Маршрут №158 изменит свое движение в Тюмени