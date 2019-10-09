Деревню Коркино Упоровского района включили в программу газификации Тюменской области

СЕГОДНЯ 18:46 2019-10-09T18:46:18+03:00

Такое поручение дал губернатор Александр Моор во время личного приёма граждан в формате видеоконференции

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Губернатор Тюменской области Александр Моор дал поручение включить в программу газификации региона на 2018-2022 годы деревню Коркино Упоровского района. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, с просьбой о газификации к главе региона обратилась жительница сельского поселения Мария Юрьевна.

По словам женщины, сегодня в Коркино живут более тысячи человек, но территория до сих пор остаётся не газифицированной. Отапливается деревня углём, а в некоторых домах – печью, что очень затратно. Губернатор объяснил Марии Юрьевне, что деревня не была включена в программу газификации региона. Возможность привлечь дополнительные внебюджетные средства появилась благодаря регуляторному соглашению о взаимодействии между ФАС РФ, правительством Тюменской области, компанией «Газпром газораспределение Север» и управляющей организацией «Газпром межрегионгаз Север». Стороны заключили его в сентябре 2019 года.

Александр Моор отметил, что, если бы не было этого контракта, перспектива обеспечения Коркино природным газом была бы более долгой.

- Теперь Коркино попало в программу газификации Тюменской области, газ у вас будет. Качество жизни людей существенно улучшается, когда населенный пункт газифицирован, да и сама территория становится инвестиционно привлекательнее, - рассказал глава региона.

Отметим, что в рамках проекта для газификации 330 домовладений будут построены 17-километровый межпоселковый газопровод и внутрипоселковые газопроводы в Одино, Дробинина и Коркино протяжённостью более 28 километров. Планируется, что в эксплуатацию объект введут уже в конце 20203 года. Ориентировочная стоимость выполнения работ – более 82 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU