Альфа-Банк продал долю в краудфандинговой компании «Поток»

СЕГОДНЯ 18:38 2019-10-09T18:38:42+03:00

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Альфа-Банк продал 40% ООО «Поток Диджитал» группе инвесторов, возглавляемой руководителями фонда FinTech Capital Юрием Поповым и Антоном Еременко. При этом контролирующая доля в размере 60% осталась у Альфа-Банка.

"Поток" был создан в 2015 году как технологичный стартап внутри Альфа-Банка. Пплатформа быстро набрала популярность, так как дала возможность малому бизнесу привлекать займы от инвесторов-физлиц.

В таком краудфандинговом проекте у обеих сторон есть интерес: предприниматели могут воспользоваться займами от физических лиц, а те в свою очередь получают по своим инвестициям более высокий доход, чем обычно по банковским депозитам.

За время работы «Потока» было выдано порядка 9 тысяч займов на общую сумму в 7 миллиардов рублей. Представители малого бизнеса и индивидуальные предприниматели смогли, воспользовавшись платформой "Поток", привлечь займы.

В 2019 году с помощью сервиса "Поток" ежемесячно выдается до 400 миллионов рублей займов.

Сделка позволит «Потоку» выйти на новый этап развития: компания собирается расширять круг клиентов, сможет привлечь новых розничных инвесторов и заемщиков из сегмента малого бизнеса.

«Альфа-Банк стал один из первых в России, кто инвестировал в создание краудфандинговой онлайн-платформы для бизнеса. За четыре года мы смогли с нуля выстроить бизнес-процессы, организовать работу сервиса и вывести его на операционную прибыль. Сегодня это полноценный самостоятельный бизнес, который готов продолжить дальнейшее развитие на рынке», — заявил главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

"Поток" — крупнейшая российская онлайн-платформа, на которой розничные инвесторы могут выгодно разместить средства, а компании малого бизнеса — получить займ в режиме онлайн. Такой сервис востребован рынком", - признал управляющий партнер FinTech Capital Юрий Попов,

Фонд FinTech Capital был основан в 2017 году и специализируется на инвестициях в секторе финансовых технологий и альтернативного кредитования.

ИСТОЧНИК KP.RU