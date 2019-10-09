2019-10-09T15:26:05+03:00
Общество

В Тюмени началось строительство съезда в сторону поселка Комарово

Местные жители ранее выступили за строительство новой дорожной развязки
Вадим Бегун
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Тюменцы собрали более тысячи подписей за строительство новой дорожной развязки. Фото - соцсети.Тюменцы собрали более тысячи подписей за строительство новой дорожной развязки. Фото - соцсети.
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В Тюмени на следующей неделе начнут строительство правоповоротного съезда в сторону поселка Комарово на перекрестке улицы Престольной и Червишевского тракта. Заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов рассказал инициативной группе микрорайона «Тюменская слобода», что подрядчик уже приступил к работам.

– Нам поступило обращение от более тысячи тюменцев, поэтому мы приняли решение оперативно выехать в микрорайон и встретиться с активистами, чтобы обсудить их предложения. Нас попросили о создании рабочей группы по развитию дорожной инфраструктуры, которое включает в себя строительство транспортной развязки на Червишевском тракте. В ближайшее время мы проведем эту встречу, – прокомментировал начальнику Главного управления строительства региона Сергей Шустов.

Активист микрорайона Тюменская слобода Антон Пермяков в свою очередь отметил, что вопрос с транспортной инфраструктурой в южной части города сейчас стоит очень остро.

– Вопросов очень много, и касаются они развития дорожной сети для Тюменской слободы, Комарово, будущей многоэтажной застройки и участков для многодетных семей. Они носят комплексный и взаимосвязанный характер. Мы просим о создании отдельной рабочей группы с жителями «Тюменской слободы», – заявил Пермяков.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что в областном центре свыше тысячи человек выступили за строительство развязки в районе Комарово. По мнению местных жителей, только она поможет остановить автомобильный коллапс, который наблюдается в районе Тюменская слобода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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