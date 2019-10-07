Более тысячи тюменцев выступают за строительство развязки в районе Комарово

СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-07T11:40:19+03:00

Желающих было больше, но успели не все

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В Тюмени свыше тысячи человек поставили подписи, тем самым выразив надежду на строительство развязки в районе Комарово. По мнению местных жителей, только она поможет остановить автомобильный коллапс, который наблюдается в районе Тюменская слобода.

«Уважаемые соседи, свыше тысячи жителей оставили свой голос за комплексное развитие нашего района, включающее в себя строительство новых съездов в район и выездов из района с Червишевского и Московского трактов, развязок на Московском и Червишевском трактах, строительство внутриквартальных дорог, благоустройство лесного массива, строительство детского сада и развитие автобусной маршрутной сети нашего района. Мы с Вами выразили общее мнение и смогли показать нашу общую заинтересованность в развитии нашего района», – такое сообщение оставлено в группе ««Преображенский» сообщество микрорайона (Тюмень)».

Авторы обращения сообщают, что просят прощения у тех, кто не успел поставить подпись. По их словам, желающих было гораздо больше.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что на собрание активистов, которые организовали сбор подписей в пользу строительства развязки в районе Комарово, пришли сотни горожан. Местные жители утверждают, что им надоело сутками стоять в пробках. По их словам, развязка как раз и может решить эту проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU