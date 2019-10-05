Вставай на сбор подписей! Тюменцы поддерживают идею строительства развязки в районе Комарово
На собрание активистов, которые организовали сбор подписей в Тюменской слободе пришли сотни горожан. Они требуют возобновить строительство так необходимой жителям нового района Тюмени развязки в районе Червишевского и Московского трактов.
Свое «ЗА» тюменцы объясняют одной причиной - как нам ездить? Им надоело сутками стоять в пробках. Даже ночью выехать и въехать в район Тюменской слободы, где разные застройщики возвели десятки высоток, проблема. Уже несколько недель в этом районе города происходит транспортный коллапс.
Сбор подписей начался утром 5 октября
В группе «Преображенский" сообщество микрорайона (Тюмень)» во ВКонтакте, люди активно комментируют идею возобновления строительства развязки.
- Тюменская слобода! Вставай! Ставим завтра наши подписи! Не будем стоять в пробках, - призывает Сергей.
- Я одно понять не могу, народ, вы живете в ГОРОДЕ! рано или поздно наш районе перестанет быть окраиной! Просто это вопрос времени! Давать круги по пять км и стоять в пробке на закалужской тоже. В районе строится больница, давайте мы еще проголосуем чтоб больницу не строили, а то ж вечно будут скорые носится, шумно же, - пишет Алена.
- Заполярная всего две полосы. И там уже заторы возле школы. Нам продление Спасской от Протозанова до Московского тракта жизненно необходимы, - отмечает Михаил.
Тюменцы активно поддерживают идею сбора подписей и выражают свое мнение на бумаге. На данный момент 78 процентов проголосовавших выступили «За» развязку через Комарово.
ИСТОЧНИК KP.RU