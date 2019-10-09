2019-10-09T11:02:12+03:00
Общество

Тюменцы пожаловались прокурорам на задержку зарплаты

Во время работы горячей линии выяснилось, что проблемы есть в 14 организациях
Лидия Шумкова
Поделиться:
Прокуроры проверят всю поступившую информацию о задержках зарплатыПрокуроры проверят всю поступившую информацию о задержках зарплатыФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Накануне в прокуратуре Тюмени работала горячая линия, куда жители города могли позвонить и пожаловаться на задержку заработной платы и выдачу ее «в конвертах». От горожан поступило 26 звонков. Как показал анализ звонков, проблемы со своевременностью выплаты заработной платы есть в 14 организациях.

В числе должников, по информации пресс-службы областной прокуратуры, оказались строительные, торговые, проектные организации, а также оказывающие клининговые услуги.

Прокуроры проверят всю поступившую информацию и, при наличии оснований, защитят трудовые права тюменцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени следственный комитет заинтересовался историей о маленьких детях, оставленных родителями без присмотра
В телекоме снова революция: МегаФон платит за лояльность повышенным кэшбэком
Прибежал на шум: тюменец спас соседку, избитую сыном-алкоголиком
Под Тюменью поймали воров дизельного топлива
Сообщения о массовой драке школьниц под Тюменью не подтвердились
Грозит крупный штраф: тюменка прописала мигранта за тысячу рублей
Маршрут №158 изменит свое движение в Тюмени
Почти четыре тонны металлолома украл тюменец из грузовых поездов
На улице Бабарынка в Тюмени на два часа отключат светофоры
Погода на 9 октября в Тюмени: пасмурно, но без осадков
В Тюменской области пройдут отборочные туры фестиваля «Юность Сибири»
Активисты Тюменской области очищают берега рек от мусора
В Тюменской области отметят 75-летие Всероссийского общества слепых
В Тюменской области собрали рекордный урожай картофеля
Тобольские школьники стали первопроходцами «вынесенных уроков»
Тюменским первоклассникам вручат знаки отличия ГТО
Тоболяк угнал авто без бензина: машину пришлось бросить
«Прощайте, права!»: пьяный таксист вылетел в кювет на Велижанском тракте
Тюменский Деловой Клуб назвал лучших актеров 161-го театрального сезона
Нарвал и пошел домой: тюменец может сесть в тюрьму на десять лет за сбор конопли
Во все тяжкие: на тюменской трассе задержали закладчика с метамфетамином
Защита прав граждан, борьба с коррупцией: в Тюмени представили нового прокурора
В Тюмени вынесен приговор рабочему, устроившему пожар на крыше многоэтажки
Тюменские дороги подготовили к зиме
Полицейские вернули тюменке смартфон, украденный во время празднования 8 марта
В Тюмени сосед вынес мальчика из горящей квартиры
Ишимцы в гараже организовали подпольный цех по производству алкоголя