Тюменцы пожаловались прокурорам на задержку зарплаты

СЕГОДНЯ 11:02 2019-10-09T11:02:12+03:00

Прокуроры проверят всю поступившую информацию о задержках зарплаты Фото: Татьяна Коркина

Во время работы горячей линии выяснилось, что проблемы есть в 14 организациях

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Накануне в прокуратуре Тюмени работала горячая линия, куда жители города могли позвонить и пожаловаться на задержку заработной платы и выдачу ее «в конвертах». От горожан поступило 26 звонков. Как показал анализ звонков, проблемы со своевременностью выплаты заработной платы есть в 14 организациях.

В числе должников, по информации пресс-службы областной прокуратуры, оказались строительные, торговые, проектные организации, а также оказывающие клининговые услуги.

Прокуроры проверят всю поступившую информацию и, при наличии оснований, защитят трудовые права тюменцев.

ИСТОЧНИК KP.RU