Тюменцы пожаловались прокурорам на задержку зарплаты
Накануне в прокуратуре Тюмени работала горячая линия, куда жители города могли позвонить и пожаловаться на задержку заработной платы и выдачу ее «в конвертах». От горожан поступило 26 звонков. Как показал анализ звонков, проблемы со своевременностью выплаты заработной платы есть в 14 организациях.
В числе должников, по информации пресс-службы областной прокуратуры, оказались строительные, торговые, проектные организации, а также оказывающие клининговые услуги.
Прокуроры проверят всю поступившую информацию и, при наличии оснований, защитят трудовые права тюменцев.
ИСТОЧНИК KP.RU