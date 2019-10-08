2019-10-08T08:36:05+03:00
Общество

Прокуроры ждут от тюменцев сообщений о невыплате заработной платы

Все сигналы будут проверены
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцы могут пожаловаться на проблемы с зарплатой прокурорам.Тюменцы могут пожаловаться на проблемы с зарплатой прокурорам.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Тюмени сегодня, 8 октября, в целях выявления фактов задержки выплаты гражданам заработной платы и выдачи ее «в конвертах» организована телефонная горячая линия. Местным жителям предлагают позвонить с жалобами по номерам: 8 (3452) 56-89-54, 56-89-52 и 56-89-54 (добавочный 117). Звонки будут приниматься с 10 до 12 часов.

В пресс-службе прокуратуры по Тюменской области заверили, что все сигналы будут проверены, а при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

В середине сентября ведомство уже проводило подобную горячую линию. Тогда от тюменцев поступило семь сообщений о невыплате заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Просил отсрочки: тюменец полгода не платил хозяйке квартиры за съем
Проверьте зрение бесплатно: в Тюмени стартовала акция для горожан
Тюменцы пожаловались властям на работу УК «Вершина комфорта»
Тоболячка похитила банковскую карту у бывшего сожителя после расставания
Тюменца, из-за которого в ДТП серьезно пострадала девочка, будут судить
На улице Богдановича в Тюмени снова отключат светофоры
Погода на 8 октября в Тюмени: все еще тепло и солнечно
Тюменские педагоги станут навигаторами для своих учеников
Тюменский врач стала лауреатом премии за выдающийся вклад в развитие российской перинатальной медицины
Программа переселения граждан из аварийного жилья в Тюменской области идёт с опережением сроков
В Тюменской области состоялась экологическая акция «Чистый лес»
В шести муниципалитетах Тюменской области завершена уборка урожая
В Исетском районе отремонтируют старый детский сад и построят новый
«Серебряный» волонтёр из Тюмени выиграла грант на развитие социального проекта