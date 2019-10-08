Прокуроры ждут от тюменцев сообщений о невыплате заработной платы

СЕГОДНЯ 08:36 2019-10-08T08:36:05+03:00

Тюменцы могут пожаловаться на проблемы с зарплатой прокурорам. Фото: Ольга Крыльцова

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В Тюмени сегодня, 8 октября, в целях выявления фактов задержки выплаты гражданам заработной платы и выдачи ее «в конвертах» организована телефонная горячая линия. Местным жителям предлагают позвонить с жалобами по номерам: 8 (3452) 56-89-54, 56-89-52 и 56-89-54 (добавочный 117). Звонки будут приниматься с 10 до 12 часов.

В пресс-службе прокуратуры по Тюменской области заверили, что все сигналы будут проверены, а при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

В середине сентября ведомство уже проводило подобную горячую линию. Тогда от тюменцев поступило семь сообщений о невыплате заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU