Грозит крупный штраф: тюменка прописала мигранта за тысячу рублей

СЕГОДНЯ 07:46 2019-10-09T07:46:08+03:00

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В Тюменской области выявлен факт фиктивной постановки иностранного гражданина на учет. Женщине грозит крупный штраф, хотя за свою услугу она взяла всего тысячу рублей.

В селе Троицкое ранее неработающая 33-летняя женщина в своей квартире фиктивно зарегистрировала иностранного гражданина. В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Местная жительница может «отделаться» штрафов в размере до 500 тысяч рублей, однако есть и другое, более суровое наказание: лишение свободы на срок до трех лет.

По информации пресс-службы управления МВД по Тюменской области, подозреваемая получила за оказанную услугу денежное вознаграждение в размере тысячи рублей.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре задержаны несколько десятков мигрантов. Мужчины перебивались в областном центре случайными заработками.

ИСТОЧНИК KP.RU