2019-08-28T09:32:49+03:00
Происшествия

Несколько десятков мигрантов задержаны в Тюмени

Мужчины перебивались в областном центре случайными заработками
Вадим Бегун
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Более 30 нелегалов задержали в Тюмени. Фото - pixabay.com.Более 30 нелегалов задержали в Тюмени. Фото - pixabay.com.
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Тюменские полицейские выявили иностранных граждан, которые проживали на территории Российской Федерации незаконно. Мужчины перебивались случайными заработками.

В результате полученной информации на перекрестке улиц Щербакова-Тимуровцев, а также в районе ММС участковые задержали 37 уроженцев одной из стран ближнего зарубежья. Они подозревались в незаконном проживании на территории России без гражданства.

– Оказалось, что мужчины в разное время прибыли в Тюменскую область, на жизнь зарабатывали случайными подработками. В результате проверки в отношении семи граждан составлены административные протоколы за нарушение правил въезда и режима пребывания на территории РФ, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.

В пресс-службе городской полиции также отметили, что за нарушение миграционного законодательства нелегалов штрафуют до пяти тысяч рублей и отправляют на родину, но не всех. Так, все пойманные иностранные граждане дактилоскопированы, из них двое, скорей всего, покинут Тюмень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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