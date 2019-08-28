Несколько десятков мигрантов задержаны в Тюмени
Тюменские полицейские выявили иностранных граждан, которые проживали на территории Российской Федерации незаконно. Мужчины перебивались случайными заработками.
В результате полученной информации на перекрестке улиц Щербакова-Тимуровцев, а также в районе ММС участковые задержали 37 уроженцев одной из стран ближнего зарубежья. Они подозревались в незаконном проживании на территории России без гражданства.
– Оказалось, что мужчины в разное время прибыли в Тюменскую область, на жизнь зарабатывали случайными подработками. В результате проверки в отношении семи граждан составлены административные протоколы за нарушение правил въезда и режима пребывания на территории РФ, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.
В пресс-службе городской полиции также отметили, что за нарушение миграционного законодательства нелегалов штрафуют до пяти тысяч рублей и отправляют на родину, но не всех. Так, все пойманные иностранные граждане дактилоскопированы, из них двое, скорей всего, покинут Тюмень.
ИСТОЧНИК KP.RU