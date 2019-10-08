Тоболяк угнал авто без бензина: машину пришлось бросить

СЕГОДНЯ 15:35 2019-10-08T15:35:41+03:00

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Два тоболяка обратились в дежурную часть полиции. Один мужчина сообщил, что неизвестный пытался угнать у него автомобиль, другой – что его машину все же похитили.

– Злоумышленник орудовал на парковке возле жилого дома в 8 микрорайоне. Возвращаясь домой из магазина, подозреваемый решил прокатиться на чужом автомобиле. Разбив окно, он проник в салон отечественного автомобиля, однако не смог запустить двигатель. Тогда злоумышленник вскрыл другую машину, запустил двигатель и уехал. Через пару километров в авто закончился бензин. Горе-угонщик бросил его и ушел домой, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время задержанный свою вину признал. Дознавателем возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменец угнал припаркованный автомобиль, запустив двигатель при помощи проводов.

ИСТОЧНИК KP.RU