2019-05-15T10:06:57+03:00
Происшествия

Тюменец угнал припаркованный автомобиль, запустив двигатель при помощи проводов

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменец угнал припаркованный автомобиль, запустив двигатель при помощи проводовТюменец угнал припаркованный автомобиль, запустив двигатель при помощи проводовФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в неправомерном завладении автотранспортом.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в полицию обратился 35-летний мужчина, который сообщил об угоне своего припаркованного автомобиля. Во время проверки стражи правопорядка установили, что ночью молодой человек заметил автомобиль ВАЗ-2107, стоявший у дома потерпевшего. Мужчина запустил двигатель авто и уехал по своим делам.

На злоумышленника составили ориентировку, и по ней мужчину удалось найти. При осмотре транспорта полицейские обнаружили провода, с помощью которых производился запуск мотора. Водитель не смог предъявить нужные документы на транспорт и был задержан.

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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