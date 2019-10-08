«Прощайте, права!»: пьяный таксист вылетел в кювет на Велижанском тракте

СЕГОДНЯ 15:12 2019-10-08T15:12:29+03:00

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Под Тюменью пьяный водитель на машине с наклейками «Яндекс-такси» совершил дорожно-транспортное происшествие. Машину, которая вылетела с дороги в кювет, запечатлел очевидец и выложил фотографию в социальные сети.

«Снова «Яндекс-такси», бухой в хлам водитель ушел с дороги. Велижанский тракт, дача Плодовое. Его собутыльник с разбитой головой убежал, вызвали скорую, полицию. Прощай, права», – такое сообщение оставил аноним, выложивший в социальных сетях фотографии с места дорожного инцидента.

В пресс-службе Госавтоинспекции подтвердили информацию о том, что водитель, попавший в ДТП, был пьян. Алкотестер показал 1,23 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. В ведомстве также сообщили, что горе-таксист получил ушиб грудной клетки.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что буквально два дня назад в областном центре сотрудники ГИБДД остановили машину «Яндекс-такси». Оказалось, что сидящий за рулем водитель был настолько пьян, что еле разговаривал.

ИСТОЧНИК KP.RU