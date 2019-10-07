«Еле говорил, плохо стоял на ногах»: в Тюмени пьяный таксист развозил клиентов

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-07T10:50:26+03:00

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В Тюмени сотрудники ГИБДД остановили машину «Яндекс-такси». Оказалось, что сидящий за рулем водитель был настолько пьян, что еле разговаривал.

Вчера, 6 октября, вечером на улице Большевиков наряд ДПС остановил 43-летнего водителя автомобиля «Рено Логан». По информации пресс-службы управления Госавтоинспекции по Тюменской области, мужчина плохо стоял на ногах и еле говорил. Показания алкотестера составили 1,34 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

– Ранее он три раза лишался права управления транспортом за грубые нарушения Правил дорожного движения. В 2010 году – на 4 месяца за выезд на встречную полосу, в 2012-м – на 18 месяцев за управление транспортом в состоянии опьянения, еще через два года – на 14 месяцев за оставление места ДТП. На автомобилиста составлен административный материал за пьяное вождение, он будет направлен в суд, – сообщили в ведомстве, добавив, что в отношении собственника автомобиля будет проведена проверка по поводу организации проведения медицинского контроля водителей перед выездом.

Всего в прошедшие выходные дни от управления транспортом были отстранены 57 водителей, находившихся в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU