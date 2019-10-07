2019-10-07T10:50:26+03:00
Общество

«Еле говорил, плохо стоял на ногах»: в Тюмени пьяный таксист развозил клиентов

Ранее мужчина три раза лишался прав
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени остановлен пьяный таксист. Фото - ГИБДД по Тюменской области.В Тюмени остановлен пьяный таксист. Фото - ГИБДД по Тюменской области.
Изменить размер текста:

В Тюмени сотрудники ГИБДД остановили машину «Яндекс-такси». Оказалось, что сидящий за рулем водитель был настолько пьян, что еле разговаривал.

Вчера, 6 октября, вечером на улице Большевиков наряд ДПС остановил 43-летнего водителя автомобиля «Рено Логан». По информации пресс-службы управления Госавтоинспекции по Тюменской области, мужчина плохо стоял на ногах и еле говорил. Показания алкотестера составили 1,34 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

– Ранее он три раза лишался права управления транспортом за грубые нарушения Правил дорожного движения. В 2010 году – на 4 месяца за выезд на встречную полосу, в 2012-м – на 18 месяцев за управление транспортом в состоянии опьянения, еще через два года – на 14 месяцев за оставление места ДТП. На автомобилиста составлен административный материал за пьяное вождение, он будет направлен в суд, – сообщили в ведомстве, добавив, что в отношении собственника автомобиля будет проведена проверка по поводу организации проведения медицинского контроля водителей перед выездом.

Всего в прошедшие выходные дни от управления транспортом были отстранены 57 водителей, находившихся в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чаще всего тюменцы жалуются на нарушителей правил парковки
В АО «Транснефть – Сибирь» завершился отборочный этап международной научно-технической конференции молодежи
Тюменцы могут узнать о проведении дорожных работ в режиме реального времени
Более двадцати тюменцев эвакуированы из пожара в многоэтажке на улице Республики
Почти пятьдесят тысяч тюменцев вышли на городской субботник
Частный дом полностью сгорел в Тюмени
Тоболяки побили иностранца и отобрали у него дорогой смартфон
На двух тюменских улицах временно ограничат движение транспорта
До пяти лет тюрьмы грозит тюменцу за хищение шестнадцати мешков зерна
На улице Богдановича в Тюмени отключат светофоры
Погода на 7 октября в Тюмени: солнечно, тепло
Тюменская область – в числе победителей Всероссийской выставки-форуме «Вместе – ради детей»
В Ишиме модернизируют службу занятости населения
Российские писатели посетят Тюменскую область ради «Встречи в провинции»
В Тобольске после капитального ремонта открылась Детская школа искусств им. Алябьева
Тюменских школьников готовят к выбору профессии с шестого класса
Тюменские волонтёры устроили праздник для пенсионеров в честь Дня пожилого человека