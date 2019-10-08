В Тюмени вынесен приговор рабочему, устроившему пожар на крыше многоэтажки

СЕГОДНЯ 13:04 2019-10-08T13:16:19+03:00

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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в повреждении чужого имущества в крупном размере: он случайно устроил пожар на крыше дома, где проводил работы.

– Как следует из материалов уголовного дела, днем 21 июня этого года обвиняемый, нарушая правила пожарной безопасности, проводил работы по гидроизоляции кровли жилого многоквартирного дома по улице Хохрякова,10. Мужчина использовал открытое пламя газовой горелки в качестве источника нагрева кровельного материала и мастики, в результате чего загорелась крыша. Размер ущерба, причиненного ТСЖ, составил более 2,6 миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что молодой человек признал свою вину. Суд назначил ему 10 месяцев исправительных работ с удержанием пяти процентов из заработной платы в доход государства.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что рабочий может лишиться свободы из-за пожара на крыше тюменской многоэтажки.

ИСТОЧНИК KP.RU