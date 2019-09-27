Рабочий может лишиться свободы из-за пожара на крыше тюменской многоэтажки

СЕГОДНЯ 12:40 2019-09-27T12:40:33+03:00

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В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя. Парень обвиняется в повреждении чужого имущества в крупном размере: он неосторожно обращался с огнем.

– Днем 21 июня этого года обвиняемый нарушил правила пожарной безопасности при проведении работ по гидроизоляции кровли. Работы проводились на жилом многоквартирном доме мансардного типа по улице Хохрякова,10. Молодой человек использовал открытое пламя газовой горелки в качестве источника нагрева кровельного материала и мастики, в результате чего загорелась крыша. Размер ущерба, причиненного ТСЖ, составил более 2,6 миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Рабочий свою вину признал. По данному уголовному делу утвержден обвинительный акт, материалы дела направлены мировому судье. Парень может отделаться штрафом в 120 тысяч рублей или обязательными работами на срок до 480 часов, однако его могут и отправить в колонию – на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU