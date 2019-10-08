Маршрутка с пенсионерами попала в ДТП в центре Тюмени

СЕГОДНЯ 10:34 2019-10-08T11:22:56+03:00

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Накануне, 7 октября, в Тюмени на перекрестке улиц 30 лет Победы и Олимпийской произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись автомобиль «Хонда» и маршрутка.

– Водитель общественного транспорта поворачивал на улицу Олимпийскую, навстречу ехал легковой автомобиль. По предварительным данным, водитель маршрутки при повороте налево не пропустил иномарку, которая двигалась на зеленый свет. В результате происшествия пострадали три пенсионерки, которые находились в салоне общественного транспорта, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что пожилые люди серьезных травм не получили. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в конце июля в областном центре произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали семь человек. Известно, что шесть из них – пассажиры маршрутного такси № 42.

ИСТОЧНИК KP.RU