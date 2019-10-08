2019-10-08T11:22:56+03:00
Происшествия

Маршрутка с пенсионерами попала в ДТП в центре Тюмени

Спойлер: виноват водитель общественного транспорта
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменские пенсионеры попали в ДТП в маршрутке. Фото - АВТО Тюмень.Тюменские пенсионеры попали в ДТП в маршрутке. Фото - АВТО Тюмень.
Изменить размер текста:

Накануне, 7 октября, в Тюмени на перекрестке улиц 30 лет Победы и Олимпийской произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись автомобиль «Хонда» и маршрутка.

– Водитель общественного транспорта поворачивал на улицу Олимпийскую, навстречу ехал легковой автомобиль. По предварительным данным, водитель маршрутки при повороте налево не пропустил иномарку, которая двигалась на зеленый свет. В результате происшествия пострадали три пенсионерки, которые находились в салоне общественного транспорта, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что пожилые люди серьезных травм не получили. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в конце июля в областном центре произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали семь человек. Известно, что шесть из них – пассажиры маршрутного такси № 42.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменские дороги подготовили к зиме
Полицейские вернули тюменке смартфон, украденный во время празднования 8 марта
В Тюмени сосед вынес мальчика из горящей квартиры
Ишимцы в гараже организовали подпольный цех по производству алкоголя
Проезжал мимо: тюменец похитил чужое авто, оставленное на месте ДТП
Взяла бутылку с бензином: тюменка пыталась сжечь загон с коровами
Пинали по голове: следователи проверят информацию о драке девочек в тюменском поселке
В Тюмени 80-летней пенсионерке грозит два года тюрьмы за толчок соседки с лестницы
Просил отсрочки: тюменец полгода не платил хозяйке квартиры за съем
Прокуроры ждут от тюменцев сообщений о невыплате заработной платы
Проверьте зрение бесплатно: в Тюмени стартовала акция для горожан
Тюменцы пожаловались властям на работу УК «Вершина комфорта»
Тоболячка похитила банковскую карту у бывшего сожителя после расставания
Тюменца, из-за которого в ДТП серьезно пострадала девочка, будут судить
На улице Богдановича в Тюмени снова отключат светофоры
Погода на 8 октября в Тюмени: все еще тепло и солнечно
Тюменские педагоги станут навигаторами для своих учеников
Тюменский врач стала лауреатом премии за выдающийся вклад в развитие российской перинатальной медицины
Программа переселения граждан из аварийного жилья в Тюменской области идёт с опережением сроков
В Тюменской области состоялась экологическая акция «Чистый лес»
В шести муниципалитетах Тюменской области завершена уборка урожая
В Исетском районе отремонтируют старый детский сад и построят новый
«Серебряный» волонтёр из Тюмени выиграла грант на развитие социального проекта