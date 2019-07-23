Семь тюменцев пострадали в ДТП с участием маршрутки

СЕГОДНЯ 12:05 2019-07-23T12:05:32+03:00

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Накануне, 22 июля, вечером в Тюмени произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали семь человек. Известно, что шесть из них – пассажиры маршрутного такси № 42.

Вчера на перекрестке улиц Николая Чаплина и Рабочей столкнулись автомобиль «Шевроле» и микроавтобус «Форд Транзит». В Госавтоинспекции по Тюменской области сообщили, что, по предварительным данным, авария произошла из-за водителя иномарки, который, поворачивая, не пропустил маршрутку. От удара американский микроавтобус въехал в здание.

– Вызов поступил в 19.30, бригада скорой помощи прибыла на место через 10 минут. В Областную клиническую больницу №2 для диагностики были доставлены семь обратившихся с незначительными травмами, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина, добавив, что все обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU