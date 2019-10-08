2019-10-08T10:58:13+03:00
Происшествия

Проезжал мимо: тюменец похитил чужое авто, оставленное на месте ДТП

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец угнал авто, оставленное на месте ДТП. Фото - pixabay.com.Тюменец угнал авто, оставленное на месте ДТП. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени мужчина похитил автомобиль, стоявший на обочине. Владелец машины, попавшей в ДТП, заявил о пропаже в полицию .

– Потерпевший оставил свою машину после аварии на месте дорожно-транспортного происшествия, а сам отлучился. Мимо проезжал работник одного из городских СТО. Мужчина заметил разбитое авто, оставленное на обочине, пристегнул тросом чужой автотранспорт и отбуксировал его к себе в гараж. Там злоумышленник распилил украденную машину, чтобы в дальнейшем продать на запчасти, однако реализовать задуманное ему не удалось, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего подозреваемого в собственном гараже как раз во время распила. В отношении него возбуждено уголовное дело, мужчина может попасть в колонию на срок до пяти лет.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что у охранника тюменского ТРЦ угнали автомобиль. Мужчина оставил машину на парковке у развлекательного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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