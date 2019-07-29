2019-07-29T11:03:48+03:00
Происшествия

У охранника тюменского ТРЦ угнали автомобиль

Мужчина оставил машину на парковке у развлекательного центра
Вадим Бегун
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У охранника ТРЦ угнали авто в Тюмени.У охранника ТРЦ угнали авто в Тюмени.Фото: Вадим Бегун
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Накануне, 28 июля, у охранника одного из тюменских развлекательных центров угнали автомобиль. Его удалось найти неподалеку от места угона.

Мужчина позвонил в полицию и заявил, что у него похитили принадлежавший ему автомобиль, который тот оставил на парковке около работы.

– Машину немедленно объявили в розыск. Вскоре он был замечен нарядом ГИБДД недалеко от места угона. Как оказалось, 18-летний тюменец в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой. Проходя мимо парковки, он заметил авто отечественного производства с незапертыми дверьми. Юноша путем замыкания проводов завел его и поехал домой, – рассказали в пресс-службе УМВД по городу Тюмени.

Там добавили, что злоумышленник не справился с рулевым управлением и врезался в припаркованную на улице Жуковского машину. Там стражи правопорядка его и поймали. Свою вину угонщик полностью признал. В отношении него возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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