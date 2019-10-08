Ишимцы в гараже организовали подпольный цех по производству алкоголя

СЕГОДНЯ 11:21 2019-10-08T11:21:55+03:00

В Ишиме накрыли цех про производству контрафакта. Фото - УМВД по Тюменской области.

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В Ишиме пресечена деятельность подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя. Преступники устроили его прямо в гараже.

– В ходе проведенной операции оперуполномоченные в одном из гаражных боксов торговой базы по улице Казанская обнаружили и изъяли 1 330 бутылок и 81 канистру спиртосодержащей жидкости общим объемом около 2 400 литров. Здесь же находилось кустарное оборудование, предназначенное для смешивания, розлива и бутилирования нелегального алкоголя, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что полицейскими изъято из незаконного оборота контрафакта на сумму более одного миллиона рублей. В настоящее время по материалу проверки назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре крупно оштрафовали мужчину, торговавшего через мессенджер контрафактом. Суд постановил уничтожил нераспроданный алкоголь.

ИСТОЧНИК KP.RU