В Тюмени крупно оштрафовали мужчину, торговавшего через мессенджер контрафактом

СЕГОДНЯ 10:43 2019-07-31T10:43:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени крупно оштрафован реализатор контрафактного алкоголя. У него изъяли более трех с половиной тысяч бутылок водки.

Из материалов уголовного дела следует, что тюменец в одном из мессенджеров создал группу, где продавал контрафактный алкоголь. Ею заинтересовалась тюменская полиция.

– Вечером 27 мая этого года на территории одного из гаражных кооперативов был задержан «Шевроле Кобальт» под управлением дельца. В машине и гараже оказалось почти четыре тысячи бутылок контрафактной водки, коньяка и 455 литров спирта на общую сумму около 1 миллиона рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что суд назначил подсудимому штраф в размере 400 тысяч рублей в доход государства. Контрафактный алкоголь будет уничтожен. и постановил уничтожить контрафактный алкоголь.

ИСТОЧНИК KP.RU