В Тюмени вновь пройдёт федеральный образовательный проект по поддержке женского предпринимательства

СЕГОДНЯ 19:53 2019-10-07T19:53:31+03:00

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В Тюмени с 28 октября по 1 ноября 2019 вновь стартует федеральный образовательный проект по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, тренинги в рамках программы пройдут в центре «Семья» (ул. Проезд Геологоразведчиков, 14а).

Образовательный проект «Мама-предприниматель» разработан специально для женщин, которые находятся в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей и женщин, находящихся на учёте в службе занятости. Основная цель проекта – помочь женщинам начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, которые не удалось реализовать самостоятельно.

В течение пяти дней женщины будут проходить бесплатное обучение в форме тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработку бизнес-планов и менторской поддержкой. На заключительном этапе «Мамы-предпринимателя» пройдёт конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценит их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Победительница получит грант в размере 100 тысяч рублей от фонда «В ответе за будущее».

Подать заявку на участие можно на сайте проекта. Подробную информацию можно получить по телефонам: +7 982 932-10-19, +7 922 484-33-73.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в 2018 году лучшим в рамках федерального образовательного проекте по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель» стал проект тюменской предпринимательницы Светланы Семёновой.

ИСТОЧНИК KP.RU