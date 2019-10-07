2019-10-07T19:53:31+03:00
Экономика

В Тюмени вновь пройдёт федеральный образовательный проект по поддержке женского предпринимательства

«Маму-предпринимателя» выберет экспертное жюри
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: Инвестиционное агентство Тюменской областиФото: Инвестиционное агентство Тюменской области
Изменить размер текста:

В Тюмени с 28 октября по 1 ноября 2019 вновь стартует федеральный образовательный проект по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, тренинги в рамках программы пройдут в центре «Семья» (ул. Проезд Геологоразведчиков, 14а).

Образовательный проект «Мама-предприниматель» разработан специально для женщин, которые находятся в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей и женщин, находящихся на учёте в службе занятости. Основная цель проекта – помочь женщинам начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, которые не удалось реализовать самостоятельно.

В течение пяти дней женщины будут проходить бесплатное обучение в форме тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработку бизнес-планов и менторской поддержкой. На заключительном этапе «Мамы-предпринимателя» пройдёт конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценит их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Победительница получит грант в размере 100 тысяч рублей от фонда «В ответе за будущее».

Подать заявку на участие можно на сайте проекта. Подробную информацию можно получить по телефонам: +7 982 932-10-19, +7 922 484-33-73.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в 2018 году лучшим в рамках федерального образовательного проекте по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель» стал проект тюменской предпринимательницы Светланы Семёновой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменские педагоги станут навигаторами для своих учеников
Тюменский врач стала лауреатом премии за выдающийся вклад в развитие российской перинатальной медицины
Программа переселения граждан из аварийного жилья в Тюменской области идёт с опережением сроков
В Тюменской области состоялась экологическая акция «Чистый лес»
В шести муниципалитетах Тюменской области завершена уборка урожая
В Исетском районе отремонтируют старый детский сад и построят новый
«Серебряный» волонтёр из Тюмени выиграла грант на развитие социального проекта
В Тюменской области выберут лучшую постановку по патриотическому воспитанию молодёжи
Молодые учёные и специалисты могут получить субсидии на развитие научно-инновационных проектов
Заместитель хокима Ташкентской области выразил заинтересованность в сотрудничестве с Тюменской областью
В Тюмени впервые запустили образовательный акселератор «Предпринимательство в действии»
Владимир Чейметов: возможности для расширения торговли между Тюменской областью и Узбекистаном высоки
Корейские и тюменские предприниматели обсудили перспективы взаимовыгодного партнёрства
Более шестидесяти пожаров произошло в Тюменской области за минувшую неделю
Молодой тюменской паре грозит до 20 лет тюрьмы за распространение «соли»
В Тюмени дети разнесли иномарку, оставленную на парковке
В Тюмени осудят стажерку, из-за неверного диагноза которой умер мальчик
Труп мужчины обнаружили тюменцы в канаве на улице Березняковской
Пожилой тюменец чуть не лишился части ноги во время работы с мотоблоком
Бесправная девочка устроила ДТП на родительской машине в центре Тюмени
Тюменским подросткам расскажут, как раскрыть свой талант
Более шестисот тюменцев эвакуированы из школы из-за замкнувшего светильника
В Тюмени юноша сбил 13-летнего пешехода и скрылся с места ДТП
В середине недели в Тюмени значительно похолодает
Пенсионерка вылетела на автомобиле в тюменскую реку
Следователи разберутся в смерти маленькой тюменки, выпавшей из окна высотки