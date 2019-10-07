Заместитель хокима Ташкентской области выразил заинтересованность в сотрудничестве с Тюменской областью

СЕГОДНЯ 19:42 2019-10-07T19:42:15+03:00

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Заместитель хокима Ташкентской области Республики Узбекистан Джамшид Абдусаламов выразил интерес к направлениям сотрудничества, которые обозначил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов. Речь идёт о создании производства в сфере легкой промышленности и совместно-научных образовательных проектах, а также сотрудничеству в сфере здравоохранения и познавательного туризма.

По его словам, Ташкентская область занимает второе место в Узбекистане по объёму промышленного производства и третье место по объёму производства сельскохозяйственной продукции.

- Плодородные земли Ташкентской области позволяют выращивать качественную и вкусную овощную продукцию, фрукты. С этой целью мы хотели бы наладить прямой контакт, чтобы жители Тюменской области могли покупать наши продукты из первых рук, без всяких посредников. Это позволило бы снизить все издержки и, следовательно, цены, - отметил Джамшид Абдусалимов.

Заместитель хокима Ташкентской области попросил содействия в открытии Торгового дома Ташкентской области в Тюмени. По мнению Абдусалимова, он бы мог стать центральной площадкой для продукции, которая реализуется в регионе. Помимо фруктов и овощей ею является отличный текстиль и строительные материалы.

Кроме того, важными направлениями сотрудничества между двумя областями могли бы стать образование и здравоохранение.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», возможности для расширения торговли двух территорий достаточно высоки. Тюменская область заинтересована покупать свежую плодовоовощную продукцию и фрукты, тем более что регион имеет развитую транспортную сеть.

ИСТОЧНИК KP.RU