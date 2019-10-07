2019-10-07T19:42:15+03:00
Экономика

Заместитель хокима Ташкентской области выразил заинтересованность в сотрудничестве с Тюменской областью

Важными направлениями могли бы стать образование и здравоохранение
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской областиФото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области
Изменить размер текста:

Заместитель хокима Ташкентской области Республики Узбекистан Джамшид Абдусаламов выразил интерес к направлениям сотрудничества, которые обозначил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов. Речь идёт о создании производства в сфере легкой промышленности и совместно-научных образовательных проектах, а также сотрудничеству в сфере здравоохранения и познавательного туризма.

По его словам, Ташкентская область занимает второе место в Узбекистане по объёму промышленного производства и третье место по объёму производства сельскохозяйственной продукции.

- Плодородные земли Ташкентской области позволяют выращивать качественную и вкусную овощную продукцию, фрукты. С этой целью мы хотели бы наладить прямой контакт, чтобы жители Тюменской области могли покупать наши продукты из первых рук, без всяких посредников. Это позволило бы снизить все издержки и, следовательно, цены, - отметил Джамшид Абдусалимов.

Заместитель хокима Ташкентской области попросил содействия в открытии Торгового дома Ташкентской области в Тюмени. По мнению Абдусалимова, он бы мог стать центральной площадкой для продукции, которая реализуется в регионе. Помимо фруктов и овощей ею является отличный текстиль и строительные материалы.

Кроме того, важными направлениями сотрудничества между двумя областями могли бы стать образование и здравоохранение.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», возможности для расширения торговли двух территорий достаточно высоки. Тюменская область заинтересована покупать свежую плодовоовощную продукцию и фрукты, тем более что регион имеет развитую транспортную сеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменские педагоги станут навигаторами для своих учеников
Тюменский врач стала лауреатом премии за выдающийся вклад в развитие российской перинатальной медицины
Программа переселения граждан из аварийного жилья в Тюменской области идёт с опережением сроков
В Тюменской области состоялась экологическая акция «Чистый лес»
В шести муниципалитетах Тюменской области завершена уборка урожая
В Исетском районе отремонтируют старый детский сад и построят новый
«Серебряный» волонтёр из Тюмени выиграла грант на развитие социального проекта
В Тюменской области выберут лучшую постановку по патриотическому воспитанию молодёжи
Молодые учёные и специалисты могут получить субсидии на развитие научно-инновационных проектов
В Тюмени вновь пройдёт федеральный образовательный проект по поддержке женского предпринимательства
В Тюмени впервые запустили образовательный акселератор «Предпринимательство в действии»
Владимир Чейметов: возможности для расширения торговли между Тюменской областью и Узбекистаном высоки
Корейские и тюменские предприниматели обсудили перспективы взаимовыгодного партнёрства
Более шестидесяти пожаров произошло в Тюменской области за минувшую неделю
Молодой тюменской паре грозит до 20 лет тюрьмы за распространение «соли»
В Тюмени дети разнесли иномарку, оставленную на парковке
В Тюмени осудят стажерку, из-за неверного диагноза которой умер мальчик
Труп мужчины обнаружили тюменцы в канаве на улице Березняковской
Пожилой тюменец чуть не лишился части ноги во время работы с мотоблоком
Бесправная девочка устроила ДТП на родительской машине в центре Тюмени
Тюменским подросткам расскажут, как раскрыть свой талант
Более шестисот тюменцев эвакуированы из школы из-за замкнувшего светильника
В Тюмени юноша сбил 13-летнего пешехода и скрылся с места ДТП
В середине недели в Тюмени значительно похолодает
Пенсионерка вылетела на автомобиле в тюменскую реку
Следователи разберутся в смерти маленькой тюменки, выпавшей из окна высотки