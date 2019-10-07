Владимир Чейметов: возможности для расширения торговли между Тюменской областью и Узбекистаном высоки

СЕГОДНЯ 19:17 2019-10-07T19:17:55+03:00

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Члены делегации Республики Узбекистан и заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов обсудили во время встречи перспективы развития сотрудничества между Тюменской и Ташкентской областями.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, за 2017-2018 год внешнеторговый оборот нашего региона и Узбекистана составил порядка 17 млн долларов США. В основном, это экспорт полимерных материалов, фанеры, стеклянные изделия и сельскохозяйственная продукция. Но импорт из Узбекистана пока незначительный – 118 тысяч долларов США.

По словам Владимира Чейметова, возможности для расширения торговли двух территорий достаточно высоки. Тюменская область заинтересована покупать свежую плодовоовощную продукцию и фрукты, тем более что регион имеет развитую транспортную сеть. А это может стать хорошим подспорьем в транспортировке продукции в Югру и ЯНАО.

- Предлагаем рассмотреть создание производства в сфере легкой промышленности. Для этого есть площадка в одном из наших индустриальных парков недалеко от областного центра. Может быть интересным сотрудничество в сфере здравоохранения и познавательного туризма, совместные научно-образовательные проекты. Будем рады приходу в регион новых партнеров из Узбекистана, - отметил Владимир Чейметов.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Тюмень», за несколько последних лет торгово-экономическое сотрудничество между Узбекистаном и Тюменской областью развивается особенно активно. В частности, количество взаимных визитов заметно увеличилось. В октябре 2018 года делегация Тюменской области приняли участие в I форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, который проходил под эгидой глав государств.

ИСТОЧНИК KP.RU