Более шестисот тюменцев эвакуированы из школы из-за замкнувшего светильника

СЕГОДНЯ 13:53 2019-10-07T13:53:30+03:00

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Сегодня, 7 октября, в средней школе №1, которая находится в селе Омутинское, чуть не произошел пожар. Всему виной – светильник, у которого замкнула проводка.

– Короткое замыкание светильника без последующего горения произошло в 10.58 в пищеблоке учебного заведения, расположенного на улице Лермонтова в селе Омутинское. Учащиеся и персонал в количестве 609 человек, из них 549 детей, были оперативно эвакуированы, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области, добавив, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что сегодня ночью более двадцати тюменцев были эвакуированы из пожара в многоэтажке на улице Республики. Спасатели предполагают, что кто-то неудачно покурил.

ИСТОЧНИК KP.RU