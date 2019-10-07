2019-10-07T09:11:25+03:00
Происшествия

Более двадцати тюменцев эвакуированы из пожара в многоэтажке на улице Республики

Спасатели предполагают, что кто-то неудачно покурил
Вадим Бегун
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На центральной улице в Тюмени горела многоэтажка. Фото - pixabay.com.На центральной улице в Тюмени горела многоэтажка. Фото - pixabay.com.
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Сегодня, 7 октября, ночью в Тюмени произошел пожар на улице Республики. Горела квартира на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома.

– Звонок о происшествии поступил в 2.22. Пожарные подразделения прибыли на место вызова спустя восемь минут. Им удалось спасти два человека, также были эвакуированы 21 местных жителя. Всего на ликвидации пожара было задействовано одиннадцать единиц техники и 28 человек личного состава, работали три звена газодымозащитной службы, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что открытое горение в квартире было оперативно ликвидировано в 2.59 минут. Общая площадь повреждения составила пять квадратных метров. Двое пострадавших были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении. В настоящее время ущерб от пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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