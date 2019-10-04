2019-10-04T12:13:09+03:00
Происшествия

Легковушка против автобуса: под Тюменью произошло страшное ДТП

Фотографии с места аварии распространились по социальным сетям
Вадим Бегун
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На тюменской трассе произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Фото - соцсети.На тюменской трассе произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Фото - соцсети.
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Накануне, 3 октября, на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск произошло очередное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль «Мазда» и автобус столкнулись лоб в лоб, есть жертва.

– По предварительным данным, водитель японской иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, после чего легковушка загорелась. Водитель машины погиб на месте от полученных травм, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что в настоящий момент выясняются все обстоятельства трагедии, устанавливается личность погибшего. Также стало известно, что нескольким пассажирам автобуса понадобилась помощь бригады скорой помощи, передает "МегаТюмень".

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что буквально несколько дней назад на 45-м километре автодороги Ялуторовск-Ярково произошла трагедия. Здесь столкнулись «Хундай Акцент» и грузовик «Ивеко». 52-летний житель села Боровинка Заводоуковского района скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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