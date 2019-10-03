СЕГОДНЯ 19:59 2019-10-03T19:59:54+03:00

Отныне для них доступны крупные шрифты и голосовой помощник

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Приложение для пассажиров «Транспорт 72» пополнилось функционалом для слабовидящих и слепых жителей Тюменской области. Как сообщили в департаменте информатизации Тюменской области, отныне для них доступны крупные шрифты во вкладках «Расписание», «Маршруты», «Поиск», «Проверка лицензии такси», а также раздела «Ещё». Появился и голосовой помощник основного экрана, избранного, такси, покупки билетов и дополнительных вкладок («Новости», «Обратная связь», «Справка» и «Уведомления»).

Чтобы слабовидящим гражданам было удобно, созданы тёмная и светлая темы – чёрный фон с белым шрифтом и белый фон с чёрным шрифтом. Тогда как в обычном режиме более мягкий цвет букв, тёмно-серый. Все нововведения направлены на то, чтобы помочь пользователям с ограничениями по зрению полноценно использовать все функции мобильного приложения.

Приложение «Транспорт 72» входит в состав Единой мобильной платформы Тюменской области вместе с такими приложениями как «Медицина 72» и «Образование 72». Благодаря системе, жители Тюменской области в мобильном формате получают востребованные электронные услуги. Скачать приложения можно здесь.

Отметим, что создание информационных систем и приложений, нацеленных на эффективное взаимодействие пользователей с государственными органами и бюджетными учреждениями в цифровом виде, входит в задачи регионального проекта «Цифровое государственное управление».

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» публиковала ТОП-7 мобильных приложений, без которых жителям Тюменской области не обойтись.

ИСТОЧНИК KP.RU