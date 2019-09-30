ТОП-7 мобильных приложений, без которых жителям Тюменской области не обойтись

Каждый из нас уже не мыслит жизни без телефонов, планшетов и других гаджетов. Как это не парадоксально, они одновременно и отнимают время, и его же экономят. Благодаря всевозможным приложениям, нацеленных на удобство пользователей и эффективное взаимодействие с госорганами и бюджетными учреждениями, мы забыли об очередях в поликлиниках и часовых ожиданиях автобусов на конечной остановке.

Заметим, что развитие информационных систем и приложений входит в задачи регионального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика». Главным исполнителем регионального проект является департамент информатизации Тюменской области.

«МЕДИЦИНА 72»

Приложение "Медицина 72"

Мало кто не согласится с тем, что записываться к врачу нынче удобно через мобильное приложение «Медицина-72». Из почти 150 тысяч пользователей, которые его скачали, 35 тысяч человек ежемесячно записываются к врачу именно таким способом. Набирают популярность и сервисы личного кабинета пациента. Так, услугой предоставления документов из электронной медицинской карты за 2018 год воспользовались 17,8 тысяч человек, выбором медицинской организации — 643 человека, информированием о стоимости услуг — 690 пациентов.

В разделе «Послы жизни» (дневник здоровья) можно вести журнал измерений давления, уровня глюкозы и холестерина, вести расписание приема лекарств, делать пометки о необходимости сделать измерение или принять препарат. Также можно настроить уведомления о критических показателях и пропущенных приемах лекарств. В общем, информационные технологии применяются почти во всех процессах здравоохранения: от записи к врачу до управления ресурсами медицинских организаций.

«БИЗНЕС 72»

Приложение "Бизнес 72"

Для помощи тюменским предпринимателям и по просьбе регионального правительства «Инвестиционное агентство Тюменской области» создало мобильное приложение «Бизнес 72». Один клик – и бизнесмен может получить бесплатную консультацию по юридическим и бухгалтерским вопросам, проследить за анонсами деловых мероприятий и узнать новости бизнес-сообщества. Здесь же можно посмотреть обучающие видеокурсы и бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства, где начинающие бизнесмены смогут посмотреть аналитику и узнать о государственной поддержке по интересующему их сегменту рынка.

«ОБРАЗОВАНИЕ 72»

Приложение "Образование 72"

Школьники и родители не смогут обойтись без мобильного приложения «Образование 72». В списке полезных функций: оплата за питание ребёнка, информация об успеваемости (включая средние и итоговые оценки, уведомления, объявления, просмотр домашних заданий и оценок в электронном дневнике). Здесь же можно скачивать файлы с «домашкой» и настроить уведомления о необходимости пополнить баланс питания.

Сегодня приложением пользуются почти 25 тысяч человек, из которых 3 тысячи уникальных пользователей заходят в систему ежедневно. Количество скачиваний за 2019 год составляет более 70 тысяч раз.

«ТРАНСПОРТ 72»

Приложение "Транспорт 72"

Пассажирам общественного транспорта будет полезно скачать приложение «Транспорт-72». Оно позволяет ознакомиться с маршрутами автобусов и маршруток, расписанием движения и местоположением остановок. Кроме того, на карте приложения можно увидеть, где находится ваш автобус, и какой вариант проезда будет наиболее удобным и быстрым. Все варианты проезда, маршруты и остановки можно добавить в «избранное», чтобы не в следующий раз не искать.

«ЖКХ 72»

Приложение "ЖКХ 72"

Мобильное приложение «ЖКХ 72» - это приложение Единой мобильной платформы Тюменской области, которое предоставляет электронные услуги населению в сфере ЖКХ. Благодаря удобной и понятной программе, тюменцы могут просматривать информацию об управляющих компаниях (включая контакты и режим работы), отправлять показания приборов учёта по лицевым счетам, платить за квартиру по счетам ОАО «ТРИЦ» и просматривать графики потребления предоставляемых услуг.

«ПОЙДЁМ В МУЗЕЙ!»

Приложение "Пойдём в музей!"

Самое «свежее» приложение - приложение «Пойдём в музей», с помощью которого можно онлайн записаться в музеи региона. Программка представляет собой удобную форму записи на экскурсии и мероприятия в любой музей региона, содержит виджеты для повышения интереса у аудитории к музеям (новостная лента, онлайн-тексты, квесты, дополненная реальность и уведомления об интересных событиях и датах).

Пользователи приложения могут оставлять комментарии и ставить оценки экскурсоводам, культурной программе или мероприятия. При помощи приложения тюменцы смогут бронировать билеты онлайн, узнавать расписание выставок, знакомиться с афишей музейных событий и образовательных программ, проходить образовательные игры и подбирать интересные для себя мероприятия.

У приложения нет аналогов ни в России, ни в мире. Впервые в истории в приложении будут доступны сразу несколько региональных музеев с полной информацией обо всех событиях, которые происходят на площадках.

«ЗАГС 72»

Приложение "Загс 72"

Закончим перечень тюменских приложений походом в загс, точнее – в «ЗАГС 72». При помощи этой программки можно записаться на приём в комитеты загс Тюмени, Тюменского района, Заводоуковска, Ишима, Ялуторовска и Тобольска. Причём выбирать можно не только орган загс, но и нужную услугу, дату и время визита.

Затем нужно будет активировать и распечатать талон в терминале учреждения за 15 минут до назначенного времени. В процессе записи приложение сообщит о том, какие документы нужно с собой взять, а также предложит занести дату приёма в календарь мобильного устройства.

КОНКРЕТНО

Скачать все вышеперечисленные приложения можно с официального сайта правительства Тюменской области в разделе «Мобильные приложения».