2019-09-30T10:50:27+03:00
Общество

ТОП-7 мобильных приложений, без которых жителям Тюменской области не обойтись

В регионе активно развиваются информационные системы в рамках нацпроекта
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
ТОП-7 мобильных приложений, без которых жителям Тюменской области не обойтисьТОП-7 мобильных приложений, без которых жителям Тюменской области не обойтисьФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Каждый из нас уже не мыслит жизни без телефонов, планшетов и других гаджетов. Как это не парадоксально, они одновременно и отнимают время, и его же экономят. Благодаря всевозможным приложениям, нацеленных на удобство пользователей и эффективное взаимодействие с госорганами и бюджетными учреждениями, мы забыли об очередях в поликлиниках и часовых ожиданиях автобусов на конечной остановке.

Заметим, что развитие информационных систем и приложений входит в задачи регионального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика». Главным исполнителем регионального проект является департамент информатизации Тюменской области.

«МЕДИЦИНА 72»

Приложение "Медицина 72"

Приложение "Медицина 72"

Мало кто не согласится с тем, что записываться к врачу нынче удобно через мобильное приложение «Медицина-72». Из почти 150 тысяч пользователей, которые его скачали, 35 тысяч человек ежемесячно записываются к врачу именно таким способом. Набирают популярность и сервисы личного кабинета пациента. Так, услугой предоставления документов из электронной медицинской карты за 2018 год воспользовались 17,8 тысяч человек, выбором медицинской организации — 643 человека, информированием о стоимости услуг — 690 пациентов.

В разделе «Послы жизни» (дневник здоровья) можно вести журнал измерений давления, уровня глюкозы и холестерина, вести расписание приема лекарств, делать пометки о необходимости сделать измерение или принять препарат. Также можно настроить уведомления о критических показателях и пропущенных приемах лекарств. В общем, информационные технологии применяются почти во всех процессах здравоохранения: от записи к врачу до управления ресурсами медицинских организаций.

«БИЗНЕС 72»

Приложение "Бизнес 72"

Приложение "Бизнес 72"

Для помощи тюменским предпринимателям и по просьбе регионального правительства «Инвестиционное агентство Тюменской области» создало мобильное приложение «Бизнес 72». Один клик – и бизнесмен может получить бесплатную консультацию по юридическим и бухгалтерским вопросам, проследить за анонсами деловых мероприятий и узнать новости бизнес-сообщества. Здесь же можно посмотреть обучающие видеокурсы и бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства, где начинающие бизнесмены смогут посмотреть аналитику и узнать о государственной поддержке по интересующему их сегменту рынка.

«ОБРАЗОВАНИЕ 72»

Приложение "Образование 72"

Приложение "Образование 72"

Школьники и родители не смогут обойтись без мобильного приложения «Образование 72». В списке полезных функций: оплата за питание ребёнка, информация об успеваемости (включая средние и итоговые оценки, уведомления, объявления, просмотр домашних заданий и оценок в электронном дневнике). Здесь же можно скачивать файлы с «домашкой» и настроить уведомления о необходимости пополнить баланс питания.

Сегодня приложением пользуются почти 25 тысяч человек, из которых 3 тысячи уникальных пользователей заходят в систему ежедневно. Количество скачиваний за 2019 год составляет более 70 тысяч раз.

«ТРАНСПОРТ 72»

Приложение "Транспорт 72"

Приложение "Транспорт 72"

Пассажирам общественного транспорта будет полезно скачать приложение «Транспорт-72». Оно позволяет ознакомиться с маршрутами автобусов и маршруток, расписанием движения и местоположением остановок. Кроме того, на карте приложения можно увидеть, где находится ваш автобус, и какой вариант проезда будет наиболее удобным и быстрым. Все варианты проезда, маршруты и остановки можно добавить в «избранное», чтобы не в следующий раз не искать.

«ЖКХ 72»

Приложение "ЖКХ 72"

Приложение "ЖКХ 72"

Мобильное приложение «ЖКХ 72» - это приложение Единой мобильной платформы Тюменской области, которое предоставляет электронные услуги населению в сфере ЖКХ. Благодаря удобной и понятной программе, тюменцы могут просматривать информацию об управляющих компаниях (включая контакты и режим работы), отправлять показания приборов учёта по лицевым счетам, платить за квартиру по счетам ОАО «ТРИЦ» и просматривать графики потребления предоставляемых услуг.

«ПОЙДЁМ В МУЗЕЙ!»

Приложение "Пойдём в музей!"

Приложение "Пойдём в музей!"

Самое «свежее» приложение - приложение «Пойдём в музей», с помощью которого можно онлайн записаться в музеи региона. Программка представляет собой удобную форму записи на экскурсии и мероприятия в любой музей региона, содержит виджеты для повышения интереса у аудитории к музеям (новостная лента, онлайн-тексты, квесты, дополненная реальность и уведомления об интересных событиях и датах).

Пользователи приложения могут оставлять комментарии и ставить оценки экскурсоводам, культурной программе или мероприятия. При помощи приложения тюменцы смогут бронировать билеты онлайн, узнавать расписание выставок, знакомиться с афишей музейных событий и образовательных программ, проходить образовательные игры и подбирать интересные для себя мероприятия.

У приложения нет аналогов ни в России, ни в мире. Впервые в истории в приложении будут доступны сразу несколько региональных музеев с полной информацией обо всех событиях, которые происходят на площадках.

«ЗАГС 72»

Приложение "Загс 72"

Приложение "Загс 72"

Закончим перечень тюменских приложений походом в загс, точнее – в «ЗАГС 72». При помощи этой программки можно записаться на приём в комитеты загс Тюмени, Тюменского района, Заводоуковска, Ишима, Ялуторовска и Тобольска. Причём выбирать можно не только орган загс, но и нужную услугу, дату и время визита.

Затем нужно будет активировать и распечатать талон в терминале учреждения за 15 минут до назначенного времени. В процессе записи приложение сообщит о том, какие документы нужно с собой взять, а также предложит занести дату приёма в календарь мобильного устройства.

КОНКРЕТНО

Скачать все вышеперечисленные приложения можно с официального сайта правительства Тюменской области в разделе «Мобильные приложения».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Новый детский сад с интерактивной песочницей открылся в Тюмени
Тюменским пенсионерам в октябре наполовину сбавят стоимость билета на поезд
В Тюменской области открылась первая в регионе Школа юных нейроинженеров
С октября тюменцы будут играть по-крупному
В тюменском баре на улице Рижской произошла потасовка
В Тюмени завершился детский мини-футбольный турнир на кубок «Газпром геологоразведка»
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 60 пожаров
Тюменский педагог-физик вошёл в число финалистов всероссийского конкурса «Учитель года России-2019»
Мужчина, выпавший из 15 этажа дома по улице Менделеева в Тюмени, погиб
Рука покрылась волдырями: тюменец обжегся кипящим антифризом
Смертельное ДТП произошло на тюменской трассе
На улице 30 лет Победы в Тюмени откроют временные проезды
Тюменцам приготовили более четырехсот новогодних мероприятий
Райффайзенбанк реализовал сервис, позволяющий заказывать и получать справки по продуктам онлайн
По факту вооруженного конфликта в тюменской Зареке возбуждено уголовное дело
Штрафы, налоги, кредиты: тюменский бизнесмен лишился машины из-за долгов
В Тюмени маршрут №80 получил дополнительную остановку
Набросился с кулаками: тюменец побил друга из-за его нового товарища
Соблюдайте спокойствие: тюменцев предупредят о чрезвычайной ситуации
На улице Осипенко в Тюмени отключат светофоры
Погода на 30 сентября в Тюмени: курс на потепление
В четырёх муниципальных районах Тюменской области дорожные работы завершены на 100%
В Тобольске реализуется инвестпроект по строительству завода полимерной плёнки
В Тобольске после реконструкции ввели в эксплуатацию Соколовский водозабор
Тюменских школьников учили выбирать бесопасные маршруты
На тротуары в Исетском потратят больше 12 миллионов бюджетных рублей